SICAK yaz günlerinin en çok aranan yiyeceklerinden olan dondurma, esnafın da umudu haline geldi. Alanya'nın hemen hemen her köşesinde bir dondurmacı bulunuyor. Seyyar tezgahlarını andıran dondurma tezgahlarına tepkiler de gecikmedi. Alanya'da ruhsatlı çalışan ve markalaşmış dondurmacılar adeta isyanda. Dondurmacılar "Benzin istasyonu önü, otel önü, her yerde, her köşede dondurmacı var. Mağduruz. Bu tezgahlar denetleniyor mu? Kim dur diyecek?" dediler.