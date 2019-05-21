Alanya'da dolu dolu Ramazan

RAMAZAN ayının 2. gününde Belediye Binası yanındaki Ramazan Meydanı’nda başlayan şenlikler, her akşam saat 21.15’ten itibaren birbirinden ilginç programlarla devam ediyor. Geleneksel sahne sanatları gösterileri, jonglör ve illüzyon gösterisi, Türk Sanat Müziği dinletisi, Hacivat-Karagöz, balon katlama, kaligrafi ve Ebru sanatı gösterileriyle eğlenen çocuklar ve vatandaşlar şenliklerin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta çocuklarla buluşan Karagöz Sanat Atölyesinden Şafak Yılmaz, sergilediği meddah gösterisi ile çocukları büyüledi. Her akşam farklı etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar aynı zamanda meydana kurulan kitap, resim ve oyuncak stantlarını gezerek beğendiklerini uygun fiyatlara da satın alabiliyorlar. Çocuklar için hazırlanan sahne gösterilerinin ardından ise aileler gençler, vatandaşlar ve şehrimizi ziyaret eden misafirler Türk Sanat Müziği dinleyerek bir taraftan Ramazan-ı Şerif-in maneviyatını yaşıyorlar, bir taraftan çay ve kahve ile sohbetlerini tatlandırıyorlar. Alanya Belediyesi yanındaki Ramazan etkinlikleri, 2 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:43