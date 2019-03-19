Alanya'da doğaya sihirli dokunuşlar projesi başlıyor

İLK olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “Eko Okullar Çevre Programı”na devam eden Eko Okullar ile başlatılan atölye çalışmaları ile giderek artan çevre sorunlarına karşı çevre bilincinin küçük yaşta aşılanması ve doğayı korumanın tiyatro ve drama etkinleri ile kavratılması amaçlanmaktadır.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan ve Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Bölümü Sorumlusu Nilbanu Engindeniz tarafından hikâyesi yazılıp yönetilen drama çalışmalarının ilk uygulama programı Alanya Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Mart ayı programında 4 hafta süreli planlanan projeye dair etkinlik takvimi ile üç okulun katılım sağladığı çalışmalarda okullara daha önceden belirlenen çevre temalı konular dağıtıldı.

ÖĞRENCİLERE ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER AKTARILDI

İki aşamalı gerçekleştirilecek projenin mart ayı katılımcı okulları Eko Okul Çevre Programı yürüten Obaköy İlkokulu, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu, Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu olup katılımcı okullara “Çevre Temizliği, Ormanların Korunması, Sana Yakışanı Yap Sana Yakışanı At” konu başlıkları dağıtıldı. Engindeniz tarafından öğrencilere yapacakları etkinlik hakkında bilgiler verilerek, eğitim videosu olarak hazırlanacak olan atölye çalışmasına ait görev dağılımları yapıldı. Sana Yakışanı Yap Sana Yakışanı At konu başlığı ile geri dönüşüm ve atıkların kaynağında ayrı toplanması, Çevre Temizliği konu başlığında çevre kirliliğine sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılarak çevrenin korunması ve kontrol altında tutulmasına dair bilgilendirme yapılması, ormanların Korunması başlığında ise ormanda yaşayan canlı türlerinin korunması ve doğal dengenin (ekosistemin) zarar görmesinin engellenmesi konularına değinileceğini ifade etti.

Atölye çalışması sonunda, oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra çocuk kitapları da yazan Nilbanu Engindeniz kendi yazmış olduğu kitapları imzalayarak çocuklara hediye etti.

ALANYA BELEDİYESİ VE ALANYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELELE

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden “Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi” kapsamında mart ayı itibariyle Obaköy İlkokulu, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu, Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokullarında başlayan drama etkinlikleri 4 hafta boyunca devam edecek olup, 4. Haftanın sonunda öğrencilerin etkinlikleri video kaydına alınarak okullarda eğitim videosu olarak izletilecektir. Hazırlanan bu videolar çevre temalı festivaller ve şenliklerde gösterime sunulacak olup, iş bu eğitim videolarının sosyal medya paylaşımlarında okul eğitimlerinde kullanılarak çevre bilinci kavramının her yaştan insanla paylaşılarak kavranması sağlanacaktır.

ÇEVRE – DRAMA ETKİNLİKLERİNDE İKİNCİ HAFTA

“Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi” 2. Hafta atölye çalışmaları ile devam etti. Çalışmalar kapsamında projeye katılım sağlayan öğrencilerin çevreye duyarlı fikir ve görüşleri de değerlendirilerek, proje uygulama adımları belirlendi. Atölye çalışmaları öğrencilere oyun metinlerinin dağıtılması, içerik oluşturulması ve kurgu çalışmaları ile tamamlandı.