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Alanya'da doğan Rus bebek ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi
Alanya'da bir özel hastanede dünyaya gelen 8 aylık kız bebek, kalbinde çıkan bir sorun neticesinde hava ambulansıyla Antalya'ya gönderildi.
GÜNCEL 12.09.2019, 16:12
Mehmet AL
ALANYA'DA bir özel hastanede dünyaya gelen Rus uyruklu çifttin 8 aylık kız bebeği kalbinden sorun yaşayınca karayolundan ambulansla yapılacak sevkin bebeğin sağlığı açısından risk taşıması nedeniyle 112 Çağrı Merkezi'ne haber verilerek, ambulans helikopter istendi. Bugün öğle saatlerinde Cikcilli helikopter pistine getirilen kız bebek burada bekletilen ambulans helikoptere alınarak Antalya Tıp Merkezine götürüldü.
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