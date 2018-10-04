Alanya'da 'Diyabet Okulu' hizmette

HASTANE yönetimi bu kapsamda Diyabet Okulu'nu hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sundu. İlk eğitim, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır ve diyabet hemşiresi Huriye Karabıyık tarafından verildi. Doç. Dr. Evrim Çakır, gelişen teknolojiyle birlikte artan hareketsiz yaşam ve işlenmiş gıda ürünlerinin diyabet hastalığının artmasına neden olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çakır, "Diyabete yakalanan hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Hastalığın gelişimine etki eden etmenler arasında sağlıksız beslenme koşulları, hareketsiz yaşam tarzı ve eğitim eksikliği yer almaktadır. Yüksek kalorili gıdaların üretimi ise her geçen gün artmakta ve bu gıdalara ulaşım kolaylaşmaktadır. Bu gıdaların tüketiminin artması da fizyolojimizi ve fonksiyonlarımızı etkilemektedir" dedi.

'EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Diyabetin tipleri ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Evrim Çakır, belirtilerini de ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, açlık hissi, kuru ve kaşıntılı cilt, ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi ve kilo kaybı olarak sıraladı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ise hastane yönetimi olarak eğitime önem verdiklerini hastaları bilgilendirmek adına yapılan bu toplantıların devam edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Taşbaş, "Bizler, hastalarımıza rahatsızlıkları konusunda rehber olmaya çalışmaktayız. Onları yaşadıkları hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve bilinçli bir topluma katkı sağlamak adına uzman ve akademisyen kadromuzla birlikte eğitimler düzenliyoruz. Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile iş birliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı için biz buradayız. Hastalarımızı devam eden diyabet eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.