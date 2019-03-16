Alanya'da Diriliş Destanı izleyenleri ağlattı

ÇANAKKALE şehitleri ve büyük zaferin konu alındığı Diriliş Destanı 1915 oratoryosu, izleyicilere Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşattı. Oyuncular, açlık ve yoksulluğa rağmen iman ve inançla Türk Milletinin bu büyük zaferin altına nasıl imza attığını tüm dünyaya haykırdı. Türk bayraklarıyla donatılan salon ve izleyicilerin heyecanı gösteri anında oyunculara ayrı bir güç verdi. Zeybek ve semazenle farklı bir boyut katılan oratoryo, izleyicileri ağlattı.

GALA 18 MART PAZARTESİ

İlk gösterimi dün akşam yapılan Diriliş Destanı 1915’in galası ise 18 Mart Pazartesi. Cuma, Cumartesi ve Pazardan sonra Belediye Tiyatrosu Oyuncuları, pazartesi günü tekrar sahneye çıkarak bu özel gösterimin galasını protokol için yapacaklar.

Temsil programı:

16 Mart saat: 20.00

17 Mart saat 18.00

18 Mart saat 20.00

Davetiyeler Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nden temin edilebilir.