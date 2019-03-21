Alanya'da 'Diriliş Destanı 1915' bin 600 seyirciye ulaştı

HALKIN yoğun ilgisiyle dolup taşan salonda zafer, 4 gün boyunca büyük bir coşkuyla kutlandı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan seyirciler, Çanakkale ruhunu oyuncularla birlikte yaşadı. Gösteri çıkışında oyuncularla buluşan seyirciler, gösteriyi çok beğendiklerini, derinden etkilendiklerini ve bu özel çalışmanın beklentilerinin çok ötesinde olduğunu söyleyerek oyuncuları tebrik ettiler. Fuarda sergilenen ve Çanakkale Savaşı'nda aş arabası olarak kullanın araba da büyük ilgi çekerek gösteriye damgasını vurdu.



GELECEK SEZONDA YENİDEN SAHNELENECEK

4 günde 1600 seyirciye ulaşan Diriliş Destanı 1915’in yoğun istek üzerine gelecek sezonda yeniden sahnelenebileceğini söyleyen Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal "Bu özel projeyi halkımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Oyuncularımızın performansı seyirciden büyük takdir aldı. Salonumuz her gün dolup taştı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 10:40