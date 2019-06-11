Alanya'da din görevlilerine yaz kursu eğitimi 

SEMİNERE İlçe Müftü Vekili Murat Demirhan, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Mahmutlar Mahallesi Merkez Camii müezzin kayyımı Emirhan Keşan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminer, İlçe Müftü Vekili Murat Demirhan’ın açış konuşmasıyla devam etti. Sinevizyon eşliğinde gerçekleştirilen seminerde koordinatör Emrah Aslan ve Medine Karacabey tarafından “Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Din Öğretiminde Pedagojik İlkeler ve Yaz Kur’an Kurslarında Sosyal Etkinlikler ve Rehberlik, Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik, Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim, Yaz Kur’an Kurslarına Yönelik Din Eğitiminde Temel İlkeler, Sınıf Yönetimi, Çocuk İlmihal ve İstismarı, Çocuklarla Mahremiyet Eğitimi” konularında sunum yapıldı. Seminerde Yaz Kur’an kurslarında görev alacak personele eğitim-öğretim hizmetlerinin sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüleceği, kurs programı boyunca öğrencilere değerli olduklarının hissettirileceği, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterileceği, kursta bulunmalarının önemi ve amacının kendilerine anlatılacağı aktarıldı.

Seminer iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Seminer hakkında bilgi veren İlçe Müftü Vekili Demirhan şunları kaydetti: “2019 Yılı Yaz Kur’an Kurslarımızda görev alacak personelimizin pedagojik açıdan desteklenmesi, eğitim öğretimde amaç, ilke ve metot birlikteliğinin sağlanması amacıyla seminer programı düzenledik. Seminerde eğitim metotlarının öneminin yanı sıra ibadet, itikat, ahlak, Kuran öğretme metotları üzerinde duruldu. Ayrıca Yaz Kuran kurslarına katılacak öğrencilere karşı davranış modelleri, ders işleme metotları, görsel ve işitsel materyallerin kullanılması gibi birçok konuda görevlilerimize çeşitli bilgiler verildi. Yaz Kur’an Kurslarımızdaki öğrencilerimize bilgileri daha verimli aktarma ve daha faydalı olma adına oldukça faydalı bir seminer oldu. Yaz Kur’an Kurslarımızda görev alacak tüm personelimize başarılar diliyor, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak olan Yaz Kur’an Kurslarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyorum ”dedi. (Haber Merkezi)

