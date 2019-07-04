Alanya'da dikkatliysen ölmezsin! Yayalara da, araçlara da yeşil yanıyor

ALANYA’nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), kentte yaşanan aksaklıkları çözüme kavuşabilmesi adına ekranlara taşımaya devam ediyor. Alanya’nın en eski ve işlek sokaklarından biri olan Büyük Otel Sokağı’nın Atatürk Bulvarı’na bağlandığı noktada yaşanan sinyalizasyon karmaşası yayaların canını tehlikeye atıyor ve ‘Bu kadarına da pes’ dedirtiyor.

‘CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞIYORUZ’

Yolu kullanan yayalar idari yetki birimlerine durumun defalarca bildirilmesine rağmen karmaşanın halen devam ettiğini ifade ederek, yaşadıkları mağduriyeti Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı. Yaya Ömer Düzsaraç “Ben de bütün yayalar gibi bu durumdan mağdurum. Yeşil ışık araçlara ve yayalara aynı anda yanıyor. Çok ciddi bir problem. Defalarca kez tanık olduğumuz olaylar var. Bir ayarlama ve düzenleme yapılması şart. İlgili mercilere defalarca bildirildi bu durum. Ona rağmen hala bir çalışma yapılmış değil. Uzun süredir çözülmedi” dedi.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…