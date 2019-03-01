Alanya'da dikkat çeken çıkış! Oy kullanmayacağız

OBA Mahallesi Karakocalı Mevkii’nde yaşanan altyapı sorunu mahalle sakinlerine pes dedirtiyor. Alt ve üst sokakların aksine altyapı sistemi olmayan sokakta yaşayan vatandaşlar yaşanan kanalizasyon taşkınlarını bir bir Dim TV (dimtv.tv)’ye göstererek “El insaf, yıllardır yaşadığımız bu rezalet ne zaman son bulacak?” şeklinde konuştular.

‘BİZE BU REZİLLİĞİ REVA GÖRENLERE OY YOK’

Öte yandan 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde toplu olarak oy kullanmama kararı alan mahalle sakinleri “Seçimlerde geliyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. İnanıp veriyoruz. 5 yıl evvel geldiler. Halimizi de gördüler. Bakın 5 yıl geçti, yeni bir seçim geldi. Yine geldiler. 2 ay önce altyapı sorunu olduğunu göre göre seçim yatırımı olarak asfalt döküp gittiler. Burada bu kadar insan, çoluk, çocuk rezil oluyoruz, sinekten duramıyoruz, sağlık sorunlarımız sebebiyle hastaneden beri gelemiyoruz. Oy verip rezillik içinde yaşamaya devam etmektense, oy vermemeyi tercih ediyoruz” diye konuştular.