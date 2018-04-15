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Alanya'da dikilen zeytinlerin yağı Türkiye'ye yayıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın, 11 yıl önce Alanya’da görevliyken diktirdiği zeytin ağaçlarının yağı Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu

Alanya'da dikilen zeytinlerin yağı Türkiye'ye yayıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın, 11 yıl önce Alanya’da görevliyken diktirdiği zeytin ağaçlarının yağı Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu

15 Nisan 2018 Pazar 22:30
Alanya'da dikilen zeytinlerin yağı Türkiye'ye yayıldı
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HÜKÜMLÜLERİN hasat ettiği zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, Adana’ya atanan Başsavcı Yeldan’ın öncülüğünde yaptırılan hükümlülerin el emeği ürünlerinin bulunduğu Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde satışa sunuldu.
Alanya’da 2003 ile 2010 yılları arasında cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Ali Yeldan, cezaevindeki atıl işgücünü üretime dönüştürme çalışmaları kapsamında hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edindirilmeleri amacıyla fidan dikme kampanyası düzenledi. Başsavcı Yeldan’ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile Mahmutlar beldesinde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Ceza İnfaz Kurumuna ait atıl haldeki 55 dönüm araziye ıslah çalışması sonucu yaklaşık 2 bin zeytin, çam, portakal ve çeşitli türde tropikal meyve fidanları dikildi. Alanya’da 7 yıl görev yapan Başsavcı Yeldan, diktiği fidanların meyvesini toplayamadan daha sonra Yozgat’a, ardından Samsun’a, 4 yıl önce de Adana’ya atandı. 
ALANYA'DAN ADANA'YA UZANAN ZEYTİN DALI 
Başsavcı Yeldan’ın Alanya’da görevliyken diktiği zeytin fidanları 11 yılda büyüyüp meyve verdi. Hükümlüler tarafından hasat edilen zeytinler, zeytinyağına dönüştürülüp yine hükümlüler tarafından paketlenerek yurdun dört bir yanındaki mağazalarda satışa sunuldu. Başsavcı Ali Yeldan’ın Alanya’da diktiği zeytinlerden yapılan zeytinyağının Adana’ya kazandırdığı sosyal tesiste satılması ayrı bir anlam kazandırdı. Yeldan, “Alanya’da cezaevinin de içinde bulunduğu alanı üretime dönüştürmek için yüzlerce fidan diktik. O zaman diktiğimiz zeytin fidanları büyüyüp meyve verdi. Alanya’daki görev süremde hasadına yetişemedim ama o ağaçlardan yapılan zeytinyağları, Adana’da yaptırdığımız sosyal tesisteki mağazada satışa sunuldu. Alanya’nın da, Adana’nın da benim yanımda yerleri çok farklı" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin AğaçlarıYağı
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