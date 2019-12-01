Alanya'da 'Dijital Haçlı Seferleri'ni anlattı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen programa İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bilinçli Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ölmez tarafından derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Program kapsamında konuşan Müftü İlhan, dünyada söz sahibi olabilmenin her alanda güçlü bir aile ve toplum olmaktan geçtiğini söyleyerek, teknolojiyi de etkin ve faydalı bir şekilde kullanmak gerektiğini ifade etti. Müftü İlhan’ın ardından söz alan Dağıtmaç, “Anadolu kültürü için aile en önemli yapı taşıdır. Aile bağları gevşedi, aynı çatı altında olsalar bile aile bireyleri artık sosyal medya kanalıyla başka dünyalarda oluyor. Daha sonra dinimiz basite indirgenmeye başlandı, sosyal medya kanalıyla paylaştığımız cuma mesajları, bayram tebrikleri, başsağlığı mesajlarıyla dini vecibelerimizi yerine getirdiğimizi düşünmeye başladık. Whatsapp mesajlarıyla veya hikaye paylaşımlarıyla emr-i bil maruf nehy-i anil münker vazifesini yaptığımızı düşünüyoruz. Kısaca Haçlı Seferleri dijital ortamda devam ediyor” dedi.

Program Murat Dağıtmaç’ın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.