Alanya'da Devlet Bahçeli Yaşam Alanı görkemli törenle açıldı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara armağan ettiği Büyükhasbahçe Mahallesi, Tavşandamı Mevkii’nde bulunan 50 bin metrekarelik dev yaşam alanı muhteşem bir açılış töreniyle hizmete girdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in daveti ile Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılış törenine akın eden vatandaşlar, açılışta çocuklar ve kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenceli saatler geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yapılan açılış törenine Başkan Yücel'in yanısıra MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, kardeş şehir öğrencileri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ONLARCA FARKLI GÖSTERİ YAPILDI

Açılışta, Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Hacıkura İlkokulu Halk Oyunu gösterileri, Rus Dans Ekibi Gösterisi, Kemal Şuberi İlkokulu Davul Şov, Azerbaycan Dans Gösterisi, Ayşe Melahat Erkin İlkokulu gösterisi, Balon Şov, Kazakistan Dans Gösterisi, ÇYDD Korosu, Yalvaç Ural söyleşi ve imza, atölye çalışmalarından 23 Nisan Çocuk Festivali konseptli boyama çalışması, Yüz boyama çalışması, Tirik maskesi süsleme çalışması, Manyetik kum masası, Kabak boyama çalışması, Oyuncak atölyesi, yürüyüş yolu, canlı heykeller, palyaço, balon dağıtımı, oyma işi el işi oyuncak ustası çalışmalarını izleme, çiçek dağıtımı ve rüzgar gülü dağıtımı ile sürdü.

Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nda Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün "23 Nisan" konulu siyah beyaz fotoğraf sergisinin ardından kardeş şehir çocukları alanı gezdiler. Çocuklar özellikle Alanya pamuk şekerci, mısırcı ve macuncular ile ipek ve muz lifi atölyelerine yoğun ilgi gösterdiler.

'HER ŞEY ALANYAMIZ İÇİN'

Açılış öncesi Dim TV'ye (dimtv.tv) konuşan Yücel, şunları söyledi: "Biliyorsunuzki Alanya sürekli değişiyor, gelişiyor. Bu gelişmeyle de böyle sosyal donatı alanlarına ihtiyaç oluyor. Burası da Alanya'nın en güzel yerlerinden birisi. Biz de bunu sosyal içerikli bir proje olarak sosyal yaşam alanına dönüştürdük. İnanın, iyi ki de yapmışız. İnsanlar çok mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde burada dinlenip vakit geçiriyorlar. Bizim de dileğimiz ve hedefimiz, mutlu ve gülen insanların fazla olmasıydı. Burası, 50 bin metrekarelik bir alan. İnşallah gelecek yıllarda bunu daha da genişleterek büyüteceğiz. Ancak şu anda bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde. Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan 4 yıl önce Alanya'daki sosyal donatı ve yeşil alanlarının metrekaresi 970 binlerdeydi. Şu anda 2 milyon 200 binlerde. Yeşil alan ve sosyal alanlarda da 96'ncı parkın temelini attık. 2 buçuk kat kadar da bu alanları büyüttük. Bu da bizim topluma verdiğimiz değeri gösteriyor. Çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde ivedilikle sürdüreceğiz. Dünyada tek çocuk bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de burayı gelecek nesillere hediye etmekle birlikte uluslararası nitelikte 7 ülkenin katılımıyla bir çocuk festivali düzenledik. Birçok gazeteci de burada. Hem yerel hem de ulusal görsel ve yazılı basında Alanya konuşuluyor. Bunun da Alanya'nın prestijini ve marka değerini artıracak birçok proje için önemli olduğunu düşüyoruz. Her şey insanlar için, her şey Alanyamız için."

İREM DERİCİ BÜYÜLEDİ

Radyo D'nin gün boyu canlı yayın yaptığı açılış saat 19.30'da DJ Murat Duran'ın performansıyla sürdü. Ardından saat 20.30'da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel halka seslendi ve Tavşandamı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın açılışını protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Havai fişek gösterisinin ardından saat 21.00'de ünlü Pop Müzik Sanatçısı İrem Derici'nin konseri gerçekleşti. İrem Derici, Alanya halk konserine dünya çocuklarıyla birlikte 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyleyerek başladı. Derici'nin Alanya'nın kardeş şehirlerinden gelen çocuklar ve Bahçeşehir Alanya Koleji öğrencileriyle söylediği şarkı büyük alkış aldı. Başkan Yücel, konser sırasında sanatçıya teşekkür plaketi verdi.