Alanya'da Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılıyor

İREM Derici’nin şarkıları ile renk katacağı açılış töreninde konser öncesi çocuklar ve vatandaşlar için çeşitli etkinlikler yer alıyor. Başkan Yücel’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara armağan ettiği Büyükhasbahçe Mahallesi, Tavşandamı Mevkii’nde bulunan 50 bin metrekarelik dev yaşam alanının açılış töreninde, Çocuk Bayramı konseptine uygun olarak çocuklar için her şey düşünüldü. Alanyalı çocukların dünya çocukları ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 16.30 ile 19.30 saatleri arasında bir dizi etkinlik oluşturuldu. İlköğretim okullarının halk oyunları ile başlayacak program, Tavşandamı'nda bulunan atölyelerde yüz boyama, tirik maskesi süsleme çalışması, manyetik kum masası, kabak boyama çalışması ve oyuncak atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra yürüyüş yolunda canlı heykeller, palyaço, balon şov gibi gösterilerle çocuklar unutulmaz bir gün geçirecekler. Etkinlikler saat 21.00’de başlayacak İrem Derici konseri ile devam edecek. Ünlü pop sanatçısı İrem Derici, şarkılarını Alanya halkı için seslendirecek. Eğlence ve etkinlikler geç saatlere kadar devam edecek. Çocukların aileleriyle güzel bir ortamda keyifli vakit geçirebilmeleri için bu sosyal tesisi yaptıklarını belirten Başkan Yücel “Tavşandamı Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda halkın ve çocukların hizmetine sunacağız. Çocuklara ve ailelerine bayram hediyesi olsun istedik. Tüm halkımız açılış törenimize davetlidir" dedi.

DİM TV CANLI YAYINLAYACAK

Öte yandan açılış ve konser, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı yayınlanacak.