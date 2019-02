Alanya'da dev sitenin yöneticisinden şok iddialar

ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin ilk devremülk sistemli sitesi olan Çimtur'un yöneticisi Serap Baypınar, Çimtur bitişiğinde yeşil alana yapıldığını iddia ettiği otoparkın duvarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve yakınındaki binalarda yaşayanların hayati risk altında olduklarını ileri sürdü.

İŞTE ŞOK İDDİALAR

Baypınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ünlü televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Çimtur ve Alanya Belediyesi'ni etiketleyip, fotoğraflarla yaptığı paylaşımda şu iddialar ile sorulara yer verdi:

"1- İçi hafriyat dolu bu ucube utanç duvarının üstü otopark. Binlerce ton ağırlık yüklendiğinde, bu duvar çökünce ne olacak?

2- İmarda yeşil alan olan bir yer, hangi kanuna göre betonlaştırıldı, otopark yapıldı, ihale edildi?

3- Bu duvarın yapılış amacı ne? Sahte raporla yıkılmaya çalışılan yerde, yapılması HAYAL edilen ucubeye, ana yoldan kot alıp, bir kaç kat daha yüksek bina yapmak mı?

4- Bu otoparkın ve bitişiğindeki otelimsi ucubenin mimari projesi kime ait?

5- Bu proje sahibi, aynı zamanda, yıkım hayal edilen yerde, asılsız, usulsüz risk analizi yapan kişi olabilir mi? Sarılık hastası sendikalarının oteli şenlensin, rantçılar mutlu olsun, ana yoldan alınacak kottan dolayı 3-5 kat fazla ucubeler yapılsın. İnsan hayatını önemseyen mi var?"

'CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ VAR'

Bu iddialara yanıt veren Çimtur Devremülk adlı kullanıcı ise "Duvara 1,5 metre mesafede bulunan binalarda oturanlar için can güvenliği tehlikesinin olduğunu, olası bir facia durumunda tek sorumlunun belediye olacağına dair defalarca dilekçe vermemize rağmen değişen birşey yok" dedi.

Sönmez Erdoğan adlı kullanıcı da "Rant uğruna yapılmayan usülsüzlük kalmadı. Bir dahaki şiddetli yağmurda otopark çökerse bunun vebalini kim ödeyecek? Raporlarla sağlamlığı tespit edilen evlerimize ve arsamıza göz dikenler bu her an çökmeye hazır otoparkın ve plana, yasalara aykırı otelin hesabını vermeliler" dedi.