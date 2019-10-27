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Alanya'da dev medya buluşması

Alanya'da dev medya buluşması bugün saat 09.00'da başladı

GÜNCEL 27.10.2019, 09:06
Alanya'da dev medya buluşması
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ALANYA'DA 21. Dünya Rus Medya Kongres bugün saat 09.00'da başladı. KGK Genel Başkanı Dim, KGK yönetimi ve 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazeteciyle birlikte Kayseri ve Konya'nın ardından bu kez Alanya'da. Tanıtıma ve iki ülke arasında dostluğa büyük katkılar sunacak 21. Dünya Rus Medya Kongresi'nin Alanya ayağında Lonicera Otel'de kongre çalıştayı ve gala gecesi yapılacak. Dim, konuklara Alanya'nın güzelliklerini de gösterecek.

Dev kongrenin ardından teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, aynı günün akşamı saat 20.00'de Lonicera Hotel'de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin kuruluşunun 10. yılının da kutlanacağı gala gecesinde bir araya gelecekler.3

#dev medya #Alanya #Rus Medya Kongresi #Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği
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