Alanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı

DEMİRTAŞ Mahallesi’nde dernekle ilgili bir açıklama yapılacağına dair bir duyum alan, buna istinaden oraya giden Başkan Lök, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıdan ciddi bir yara almadan kurtulan Başkan Lök, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.