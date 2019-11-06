Alanya'da denizde büyük şok: İsmail Haboğlu yazdı

ALANYA Rotary Kulübü, 5 yıldır sürdürdüğü 'Dip Temiz, Tertemiz' etkinliğini gerçekleştirdi. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ve dernek yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte rotaryanlar Tersane önünde dalarak deniz dibi tarama ve temizleme çalışması yaptılar. Dalanlar arasında yer alan Rotary Başkanı Çoban, eliyle tuttuğu bir balıkla yüzeye çıkıp "Deniz dibinde elle tutulabilecek, bunun gibi onlarca uyuşmuş balık var" dedi.

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