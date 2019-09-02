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Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı

Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünde bulunan Gençlik Merkezinde yer alan Deneyap atölyesi, Türkiye robotik ve kodlama teknik eğitici eğitimlerine başladı.

GÜNCEL 02.09.2019, 12:05 02.09.2019, 12:11 Melike Temir
Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı
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Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı
Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı

Mehmet AL
ALANYA Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik başlatılmış olan 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde arasında #Deneyap Türkiye atölyemizde devam edecek olan robotik ve kodlama teknik eğitici eğitimlerinin başladığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı, 'Alanya Deneyap proje şenliğimize katılan ve destek veren Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Antalya Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ünlü, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. 'ifadelerini kullandı. Kıldırgıcı ayrıca yaptığı açıklamada ' Ülkemizin #MilliTeknoloji Hhamlesi’nin mimarları olacak gençlerimiz, Deneyap teknoloji atölyelerimizde ürettikleri ilk tasarımlarını proje sunum şenliğinde tanıttı.Merkezimizde faaliyetlerimiz sürüyor.' dedi.

#Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü #Deneyap atölyesi #Alanya
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