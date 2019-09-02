Alanya'da Deneyap atölyesi kapılarını açtı! Robotik ve teknik eğitim başladı

Mehmet AL

ALANYA Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik başlatılmış olan 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde arasında #Deneyap Türkiye atölyemizde devam edecek olan robotik ve kodlama teknik eğitici eğitimlerinin başladığını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Emre Kıldırgıcı, 'Alanya Deneyap proje şenliğimize katılan ve destek veren Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, Antalya Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ünlü, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. 'ifadelerini kullandı. Kıldırgıcı ayrıca yaptığı açıklamada ' Ülkemizin #MilliTeknoloji Hhamlesi’nin mimarları olacak gençlerimiz, Deneyap teknoloji atölyelerimizde ürettikleri ilk tasarımlarını proje sunum şenliğinde tanıttı.Merkezimizde faaliyetlerimiz sürüyor.' dedi.