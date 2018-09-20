Alanya'da denetim sırasında ‘Dayı’ polemiği

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, TÜRSAB Alanya YTK olarak kaçak acentecilik faaliyeti gösteren kurum ve şahıslarla yönelik denetimlerin sürdüğünü belitti. Yaptıkları denetimler sırasında karşılaştıkları ilginç bir olayı sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşan Yılmaz’ın bu paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Paylaşımında ehliyeti bulunmayan alkollü ve kaçak acentecilik faaliyeti gösteren sürücünün Rus turistleri taşıdığını tespit ettiğini ve bunun üzerine araç içerisindeki Rusları uyardığını dile getiren Yılmaz, kendisine teşekkür eden Rusların taksiyle yollarına devam ettiğini kaydetti. Yılmaz, “Ayıp değil mi yaptığın?” diye sorduğunda şahsın kendisine “Benim dayım var” dediğini belirtti. Kerim Yılmaz’ın paylaşımı şöyle: “Adamda alkol var, ehliyet yok. Araçta velinimetimiz turistler var. Rus lisanı ile ‘Biliyor musunuz bu şahsın alkollü, kaçak ve ehliyetsiz olduğunu’ diye sordum. Şaşırdılar, bana teşekkür edip aracı boşalttılar. Taksi ile devam ettiler. Adama ‘Ayıp değil mi?’ dediğimde adam diyor ki; ‘Benim dayım var’, yerim ben senin dayını da amcanı da senide…”