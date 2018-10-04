Alanya'da denetim rüzgarı: İşletmelere ceza yağdı

ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar Alanya’da gerçekleştirilen gıda denetimlerine ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına Alanya’nın, tarım ve turizm ekonomisi mevzu bahis olduğunda son derece ayrıcalıklı bir yeri olduğuna dikkat çekerek başlayan Rüzgar, “Alanya’mız tarihinden gelen birikimleri, tarım ve turizm sektöründeki potansiyeli ile ülkemizin vizyonu olan marka bir şehirdir. Ülke turizmi ve tarımı söz konusu olduğunda Alanya’nın çok kritik ve öncelikli bir yeri bulunmaktadır. Bizler de her daim bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmekte ve çalışmalarımızı yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.

AMAÇ SORUNLARI KÖKTEN ÇÖZMEK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri denetimler üzerine bilgiler veren Rüzgar “Üretim, satış ve toplu tüketim olmak üzere bütün gıda işletmelerimize yönelik denetimlerimiz gıda kontrol yetkisine sahip veteriner hekim, gıda mühendisleri ve ziraat mühendislerimizce aralıksız olarak devam ettirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın politikaları doğrultusunda, çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği şiarıyla, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde, gıdanın üretimi işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında sorun ortaya çıkmadan engelleme, tespit edilmesi halinde kaynağını bulma ve ortadan kaldırma yaklaşımı içerisinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz kapsamında temel önceliğimiz gıda işletmelerini denetlerken eğitmektir. Denetlediğimiz gıda işletmelerinde eğitimler kapsamında yapmış olduğumuz toplantılarımızda öncelikle, işletmelerin kendi kendini denetlemesini ifade ediyoruz. Zira bizim amacımız ceza kesmek değil olumsuzlukları ivedi ve köklü bir şekilde çözmektir” şeklinde konuştu.

İŞTE ALANYA’DA GIDA VERİLERİ

Rüzgar, 2018 yılı içerisinde bugüne dek gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin sayısal verileri de aktarırken Alanya genelinde 35 gıda işletmesine 146 bin 921 lira cezai işlem uygulandığını belirtti. Rüzgar’ın Alanya için aktardığı sayısal verilerin tamamı ise şu şekilde: “Üretim, toplu tüketim ve satış faaliyeti gerçekleştiren toplamda 3 bin 917 gıda işletmesine 2018 yılı Ekim ayı itibariyle toplamda 4 bin 442 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu işletmelerin 171 tanesinde olumsuzluk tespit edilmiş olup, düzeltme süreleri belirlenerek denetimlerimiz tekrarlanmıştır. Olumsuzlukların düzeltilmediği tespit edilen 35 işletmeye de toplamda 146 bin 921 lira para cezası kesilmiştir. Yanı sıra denetimler kapsamında işletmelerde bulunan çeşitli ürünlerden toplamda 229 adet numune alınmış olup bu numunelerin 59’unu alkol oluşturmuştur. Sonucu olumsuz gelen numunelere ilişkin de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca olumsuz numune sonuçları Bakanlığa bildirilmekte ve işletmeler yine Bakanlık talimatıyla deşifre edilmektedir. Alanya’da bulunan gıda işletmelerine ilişkin ALO 174 Gıda Hattı’na da Ekim ayı itibariyle toplamda 234 şikayet bildirilmiştir. Bildirilen gıda işletmelerine denetimler gerçekleştirilmiş ve olumsuzluk olduğu tespit edilen 19 işletmeye de cezai işlem uygulanmıştır.”

‘ALANYA’DA ŞARBON YOK’

Türkiye’de gündem oluşturan şarbon paniğine de değinen Rüzgar, Alanya’da gerekli numunelerin alınarak denetimlerin gerçekleştirildiğini ve vatandaşın bu anlamda içinin rahat olabileceğini ifade etti.