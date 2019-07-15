Alanya'da 'Demokrasi' bayramı

Mehmet AL

ALANYA'DA 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde tüm kamu kurum ve kuruluşları binaları Türk Bayrakları ile donatıldı. Program saat 11.00'de şehitlik ziyaretleri ile başladı. Gün boyunca şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Anma etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip, Alanya Yeni Camii'nde şehitlerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif okutuldu. Hatm-i Şerif duasının yapılmasının ardından yemek ikramı yapıldı. Saat 19.30’da İskele Şelale önünde toplanıldı Atatürk Anıtı'na Milli Birlik Yürüyüş. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle anma etkinlikleri başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların da yapıldığı programda Alanya Belediyesi Mehteran takımı gösteri yaptı. ‘Çocuklarımızın gözünden 15 Temmuz Resim Sergisi’nin açılışının yapılacağı program, Alanya Müftülüğü’nün ilahi dinletisiyle devam etti.

Saatler gece 00.13’ü gösterdiğinde Alanya Müftülüğü tarafından okutulacak salalarla birlikte başlayacak Demokrasi Nöbeti sabaha dek devam edecek.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sahil Güvenlik 92 Botu bugün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıldı.

YÜRÜYÜŞE ÇOK SAYIDA VATANDAŞLAR KATILDI

Demokrasi yürüyüşüne Mehteran Alanya Kaymakı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ilçe yönetimi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi,İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı. İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı,

Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Daire Müdürleri ve Emniyet Teşkilatın motorize birliği ve çok sayıda vatandaşlar katıldı yürüşün ardından Kaymakamlık önündeki Atatürk anıtında toplanıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 21:13