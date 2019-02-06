Alanya'da DEMAŞ kavgası büyüyor

Ceren ŞAHİN

ALANYA Belediyesi’nin önceki gün gerçekleşen şubat ayı meclis toplantısına, Alanya kamuoyunda DEMAŞ (Damlataş Eğlence Merkezi) alanı olarak bilinen 16 dönümlük bölge damga vurmuş, İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında Saray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait DEMAŞ’ın ‘Turizm+Ticaret Alanı’ olarak onaylanmasına ilişkin gündem maddesi tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin CHP’li meclis üyeleri DEMAŞ’ın kamuya açık olarak kullanılacak sosyal ve kültürel alanlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine yönelik gerekçe ile ret oyu kullanırken, Ak Parti ve MHP’nin oy birliğiyle DEMAŞ’ın ‘Turizm+Ticaret Alanı’ olarak planlanmasına karar verilmişti.

‘YASAL YOLLARA BAŞVURURUZ’

CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’dan DEMAŞ’a ilişkin bir açıklama geldi. Çorbacı, alınan kararı eleştirirken, kararın Alanya halkının tamamını ilgilendirdiğine dikkat çekerek, halkı DEMAŞ’a sahip çıkmaya davet etti. DEMAŞ’ın ticari ranta kurban edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Çorbacı, kararın Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanması durumunda yasal haklarını kullanacaklarını belirtti. Çorbacı “312 bin kişilik şehrimizde 312 kişilik kültür merkezimizle, olmayan ya da kullanamadığımız kongre salonlarımızla, teknolojik ve fiziksel açıdan yetersiz sinema salonlarımızla, resim ve sergi salonlarımızla idare etmeye çalışıyoruz. Halkımızın, Alanya gençliğinin ve üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, onları maalesef kahve köşelerinde nargile içmeye mecbur bırakıyoruz. Alanya’nın eksikliği nedir arkadaşlar? Alanya’nın yeni dükkanlara ve otellere ihtiyacı var mı? Alanya’mızda dükkan mı eksik, yoksa otel mi eksik? Yoksa ailelerin birlikte günlerini geçirebileceği, aile olma mefhumunun tadına varabileceği, sosyal, kültürel alanlar ya da açık yeşil alanlar mı eksik? Halihazırda eğlence, sosyal, kültür ve spor alanı olarak planlı DEMAŞ arazisinin ticaret alanı ve turizm alanı olarak planlanmasının imar mevzuatına aykırılığının yanı sıra ben yaptım olduğu mantığı içerisinde referandum yapılmak suretiyle halka danışılmadan, sivil toplumun görüşleri alınmadan tamamıyla ranta yönelik olarak kullanılmasına hep birlikte karşı çıkalım, gelin DEMAŞ arazisini ranta kurban etmeyelim. Halkın malını rant için değil, halk için, halk yararına kullanalım. Süreç henüz tamamlanmış değildir. Bundan sonraki aşamada büyükşehir belediye meclisi plan değişikliğine ilişkin son kararı verecektir. Yapılan yanlışa büyükşehir belediyesinin düşmeyeceğini ve Alanya Belediyesi’nden gelen bu talebi reddedeceğini umuyorum. Büyükşehir belediyesinin de aynı yanlışta ısrar etmesi durumunda yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır. Dava yoluna gideriz” ifadelerine yer verdi.

‘YASAYA AYKIRI BİR KARAR ALINDI’

Alanya ve Antalya BŞB belediyelerinin CHP’li Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci de Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Öncelikle DEMAŞ’ın tanımlı ve tanımlı değil tartışmasına bir cevap vererek başlamak istiyorum. DEMAŞ’ın tanımlı olmadığını ifade ettikleri Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014 yılında çıktı. Daha öncesinde başka bir yönetmelik söz konusuydu. Yeni çıkan yönetmelik çıktığı tarih ve sonrasını kapsıyor. Yani eski yönetmelikte var olan planlamaları yürürlükten kaldırmıyor. DEMAŞ’a dönecek olursak, yönetmelikte tanımlı olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten Antalya genelinde hatta Türkiye genelindeki imar planlarının çok büyük bir çoğunluğu 2014 öncesinde yapıldığı için eski yönetmelik hükümlerine göre planlanmış durumdadır. O vakit Türkiye’de planlanmış mevcut planların çoğu da tanımsız durumda mı? Eski ve yeni yönetmelik arasındaki tek fark da şudur; eski yönetmelikte detaylandırılmayan alanlar yeni yönetmelikle detaylandırılıyor. Yoksa tanımlamalarda bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla DEMAŞ’ın bulunduğu bölge tanımlıdır ve ‘Belediye Sosyal, Kültürel, Sportif ve Eğlence Alanı’ olarak geçmektedir. Mevzuata bakacak olursak da yönetmelik hükmü açıktır. Sosyal kültürel donatı alanları eş değer alanlar ayrılmadan küçültülemezler. Onaylı planı Belediye Sosyal, Kültürel, Sportif ve Eğlence Alanı olarak tanımlanan DEMAŞ için alınan bu karar da mevzuata aykırıdır. Yasaya aykırı bir şeye belediye meclisi karar alamaz. Alınan bu kararla birlikte bütün uyarılarımıza rağmen mevzuata, yasaya aykırı bir karar alınmıştır. Dava konusu edildiği vakit de muhakkak iptal edilecektir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin konuya ilişkin alacağı tavrı görerek kendi aramızda durumu değerlendireceğiz. Alacağımız kararlar doğrultusunda da kamu yararını gözeterek yasal yollara başvurmamız muhtemeldir. Fiili açıdan baktığımızda ise Alanya’da eksikliği hissedilen şey ticari aktiviteler değil kültürel ve sosyal aktivitelerdir. Alanya’nın nefes alabileceği tek alan olan DEMAŞ’ın bu şekilde değerlendirilmeye çalışılması kabul edilebilir bir şey değildir” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’NIN DÜKKANA İHTİYACI YOK’

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan ise "Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi diyoruz, ‘Marka şehir’ diyoruz lakin buna uygun davranmıyoruz. Avrupalı turistlerin ve misafirlerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği Alanya’da vatandaşa ve misafirlerimize ne verebiliyoruz? Sadece kocaman kocaman beton yığınları verebiliyoruz. Alanya’yı ranta teslim etmiş durumdayız. Alınan bu karar da rant odaklı bir karardır. Halkın yararına değil, ticari kaygılar doğrultusunda alınmış bir karardır. Ticari alan mı yok Alanya’da? Gerçekten soruyorum. Alanya’nın dükkana mı ihtiyacı var? Yoksa kültür alanına mı ihtiyacı var? Alanya Belediyesi gelir açısından sıkıntıları olan bir belediye değildir. Lakin Alanya’nın kültürel alanlara olan ihtiyacı ortadadır. Halkın nefes alabileceği tek alan için böylesi bir kararın alınması doğru değildir. Halkın tamamını doğrudan ilgilendiren böylesi bir karar alınırken neden halka danışılmamıştır? Halka sorulması gereken istişarelerin yapılması lazım gelir" dedi.

Başkan Yücel ise, Yeni Alanya'nın bu eleştirilere yönelik soruları üzerine "Bu konuyu yarın akşam (bu akşam) Dim TV Seçim Özel 2019 canlı yayınında belgeleriyle açıklayacağım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 23:28