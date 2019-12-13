Alanya'da DEMAŞ'a vatandaştan da veto
Alanya Belediyesi’nin DEMAŞ arazisine AVM ile otel yapımını öngördüğü iddia edilen projesine vatandaşlardan da veto geldi. www.yenialanya.com üzerinden başlatılan ankette "DEMAŞ kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği park ve yeşil alan olarak kullanılmalı" seçeneği açık ara farkla Alanya halkının tercihi oldu
Ceren ŞAHİN
ALANYA Belediyesi’nin Alanya’nın kalbi DEMAŞ arazisine AVM ve otel yapılması için kolları sıvadığına ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara karşılık Alanya’nın dinamiklerinden “Yaptırmayız” açıklamaları gelirken, Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya da vatandaşa sordu. www.yenialanya.com üzerinden başlatılan ankette vatandaşlar “Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?” sorusunu yanıtladı. Cevaplar arasında ise “Kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği park ve yeşil alan olarak kullanılmalı” ve “Alışveriş Merkezi (AVM) ve otel olmalı” seçenekleri yer aldı.
AVM VE OTELE HALKTAN ‘VETO’
Ankete katılım sağlayan vatandaşlar oy haklarını açık ara farkla “Kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği park ve yeşil alan olarak kullanılmalı” seçeneğinden yana kullandılar. Seçenek yüzde 81,7 oranında oy aldı. "DEMAŞ arazisi alışveriş merkezi (AVM) ve otel olmalı" seçeneği ise yüzde sadece yüzde 18,3’lük oy aldı. Alanya halkı, anketteki tercihleriyle DEMAŞ arazisinin nefes alabilecekleri, kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu. Alanya Belediyesi tarafından hazırlandığı iddia edilen ve AVM ile otel yapımını öngören proje ise şimdiden vatandaşlardan veto yemiş oldu.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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