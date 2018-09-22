Alanya'da Danimarkalı turist havuzda boğuldu

Mehmet AL

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Danimarka uyruklu kadın Vibeke Jacobsen (71), dün akşam serinlemek için sitenin havuzuna giren Jacobsen bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Danimarkalı kadın turist in çırpındığını fark eden havuz başındaki komşuları yüzerek Jacobsen'i havuzdan kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Danimarkalı kadın turisti ambulansla Yaşam Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Jacobsen'e yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Vibeke Jacobsen'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.