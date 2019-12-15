Alanya'da dalgaların görsel şöleni
Yağmurun ardından açan güneş iç ısıttı. Yağışlı bir havanın hâkim olduğu turizm kenti Alanya'da, güneş tüm sıcaklığı ile yüzünü gösterdi. Alanya’nın dünyaca ünlü Damlataş plajı vatandaşların akınına uğradı
GÜNCEL 15.12.2019, 18:28 16.12.2019, 23:55
ALANYA'NIN kent merkezini birkaç gündür etkisi altına alan şiddetli yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar eşsiz bir manzara oluşturdu. Kıyıya çarpan dalgalar sahilin yarısına kadar ilerleyip kıyıyı beyaza bürüdü. Dalgaları arkasına alan vatandaş ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Metrelerce boya ulaşan dalgaları seyreden vatandaşlar, manzara ve havanın keyfini çıkardı.
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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|5
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|P
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|17
|49
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|35
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|35
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