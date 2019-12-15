Alanya'da dalgaların görsel şöleni

ALANYA'NIN kent merkezini birkaç gündür etkisi altına alan şiddetli yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar eşsiz bir manzara oluşturdu. Kıyıya çarpan dalgalar sahilin yarısına kadar ilerleyip kıyıyı beyaza bürüdü. Dalgaları arkasına alan vatandaş ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Metrelerce boya ulaşan dalgaları seyreden vatandaşlar, manzara ve havanın keyfini çıkardı.