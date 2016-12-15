Alanya'da da Kafes ilgi çekti

AKSEKİ, İbradı, Kemer, Kaş ve Finike’nin ardından Kafes filmi Alanya’da izleyicilerle buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, sinema salonu bulunmayan ilçeler ile sinemaya gitme imkanı olmayan yerlerde vatandaşları sinema gösterimleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, “Kafes” filmi Akseki, İbradı, Kemer, Kaş ve Finikeli vatandaşlar için ücretsiz gösterildi. Bu ilçelerin ardından film Alanya’daki iki lisede öğrencilerle buluşturuldu. Türkler Sosyal Bilimler Lisesi ve Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Lisesi öğrencileri Kafes filmini izledi. 12 Eylül darbe dönemini ve bu dönemde cezaevinde işkence gören gençleri konu alan film büyük ilgi gördü. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Nilay Duru’nun paylaştığı, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan’ın yaptığı filmin gösterimlerinin diğer okullarda da devam edeceği bildirildi.



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