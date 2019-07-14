Alanya'da da çok yaygınlaşan e-scooter korkunç bir şekilde can aldı

İNGİLTERE'DE yüz binlerce takipçisi olan bir Youtube ve Instagram fenomeni kullandığı elektrikli scooter ile kaza yaptı. Genç kadın kazada yaşamını yitirdi.

Alanya'da da geçtiğimiz yıllarda kazalara sebep olan e-scooter birçok kişinin yaralanmasına neden olmuş ve arından yasaklanmıştı. Yaz sezonunun açılmasıyla kaldırımlarda eskisi kadar olmasa da görmeye başladığımız e-scooter sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde bilinçsiz kullanılması durumunda tehlike saçıyor.

Bunun bir örneği de Londra’da yaşandı. YouTube üzerinde çektiği videolar ile 350 bini aşkın takipçisi olan ve bununla birlikte Instagram’da da bir hayli aktif olan sosyal medya fenomeni Emily Hartridge önceki gün korkunç bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Özellikle spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan 36 yaşındaki internet fenomeninin Londra’nın güneybatısındaki Queen’s Circus bölgesinde kaza yaptığı açıklandı. Bir kamyonete çarpan ve olay yerinde can veren Hartridge’in ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmazken, kaza sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 09:44