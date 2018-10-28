Alanya'da 'Cumhuriyet' coşkusu

KUTLAMA programı kapsamında yarın saat 13.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Hükümet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı, İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda protokol üyeleri, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Hemen akabinde ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programın ardından siyasi partiler de anıta çelenklerini sundu. Kutlamalar yarın 09.20’de kaymakamlık makamında protokol üyelerinin tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek. Saat 10.00’da ise İskele Şelale önünde öğrenci ve vatandaşların katılımıyla resmi tören tamamlanacak.

KIRAÇ SAHNE ALACAK

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğiyle fener alayı düzenlenecek. Yarın saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde toplanacak vatandaşlar, saat 20.00’de Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve protokol eşliğinde bayrak ve meşalelerle iskeleye yürüyecekler.

Cumhuriyetin 95. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ayrıca bir de konser organize edildi. Fener alayının ardından saat 21.30’da Kıraç, Alanya Belediyesi arkasında ücretsiz halk konseri verecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 21:07