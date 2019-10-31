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Alanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla kutlandı. Fener Alayı ile tüm dünyaya birlik beraberlik mesajı veren Alanyalılar, Türk pop müziğin güçlü ismi Simge konseriyle de coşkuyu doruklarda yaşadı. 

GÜNCEL 29.10.2019, 19:43 30.10.2019, 10:56
Alanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu
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Alanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu
Alanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin kutlamalar, Alanya Belediyesi ile Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde tertiplenen Fener Alayı ile başladı. Fener Alayı’na, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, oda ve dernek başkanları ile on binlerce vatandaş katıldı. Hükümet Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi meşaleler, Türk bayrakları, marşlar ve çeşitli sloganlar ile coşku dolu bir Fener Alayı geçidi gerçekleştirdi.

BAŞKAN YÜCEL: “BUGÜN EN GURURLU GÜNÜMÜZ”

Fener Alayı’nın ardından kutlamalar Alanya Belediye Sarayı arkasında devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların gerçekleştiği alanda vatandaşlara hitap eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü ilk günkü gibi aynı gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milleti’nin üstün mücadelesiyle Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulması, tarihte ender kaydedilen bir başarıdır. Türk Milleti, en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, bağımsızlığından asla taviz vermeden, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: “ULUSLARARASI BİR MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ”

“Cumhuriyet, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, adalet ve barışı en güzel şekilde tesis eden ülkemizin ilk ve son yönetim şeklidir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Yücel: “Millet olarak şu an, tıpkı Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye’nin sınır güvenliği kırmızıçizgimizdir. Barış Pınarı Harekâtında görev alan kahramanlarımızı tebrik ve takdir ediyor; hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, geçmişten günümüze aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunar, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilerim” diye konuştu.

VATANDAŞLAR SİMGE KONSERİ İLE COŞTU

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından kutlamalar, saat 21.00’da Ozan Doğulu konseriyle devam etti. Alanda toplanan kalabalığa eğlenceli dakikalar yaşatan Doğulu’nun ardından sahneye saat 22.00’da Türk pop müziğin güçlü ismi Simge çıktı. Simge, birbirinden güzel parçalarını kendisini dinlemek üzere alana gelen binler için seslendirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Simge’ye üzerinde resminin işlendiği su kabağı, çiçek ve plaket takdim etti. Gecenin geç saatlerine kadar süren konserin ardından Simge, performansı ile vatandaşlardan tam not aldı.

#fener alayı #cumhuriyet bayramı
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