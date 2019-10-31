Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da çoşkuyla kutlandı.
Mehmet AL
ALANYA'DA Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları iskele şelale önünde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Gençlik İlçe Müdürü Erdal Tamrak, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, oda ve dernek temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şelale önünde öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin müzik ve folklor gösterisinden sonra okulların resmi geçidinin ardından sona erdi
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