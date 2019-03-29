Alanya'da Cumhur tam kadro sahaya indi

AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’la esnaf ziyareti yaptı.

Alanya'da Cumhur tam kadro sahaya indi
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ALPER KUTAY

İLK olarak Cumhur İttifakı’nın en güçlü olduğu bölgelerin başında gelen Cikcilli Mahallesi’ni ziyaret eden Yücel, Çelik ve Başkan’a MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da eşlik etti. Cikcilli’nin ardından Oba’ya geçen Cumhur ekibi, turizm esnafından yoğun ilgi gördü. Geride kalan 5 yılda hem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hem de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den önemli hizmetler aldıklarını söyleyen turizm esnafı, seçimde Yücel ve Türel’i desteklediklerini ifade ettiler. Cumhur ekibinin son durağı Tosmur Mahallesi oldu. Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Tosmur esnafı, “Boş vaatlere karnımız tok. Adem Başkan ve Menderes Başkan’ın hizmetlerinden memnunuz. Desteğimiz Cumhur İttifakı’na” mesajı verdiler.

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