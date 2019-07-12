Alanya'da cumartesi ve pazar dev denetim var

BU çerçevede Alanya’da eş zamanlı olarak denetimler yapılacak. Yapılacak trafik denetimlerine karşı vatandaşları uyaran yetkililer, 09.00-11.30 ile 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek denetimlerin 10 saat süreyle süreceğini belirttiler. Radarla hız denetimine yönelik özel denetim gerçekleştirileceğini ifade eden yetkiler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için denetim süresinde yaka kameralarının kesinlikle açık olarak kullanılacağını belirttiler. Araç ve sürücülere ilişkin mevzuatta belirtilen diğer eksiklik veya kural ihlaline karşı duyarlı olunacağını bildiren yetkililer, tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydederek sürücüleri de uyardılar.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 23:26