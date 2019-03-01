Alanya'da coşkulu açılış

YEREL seçimlere sayılı günler kala muhtar adayları da siyaset sahnesinde bir bir yerlerini almaya başladılar. Son olarak Kızlarpınarı Mahallesi Muhtar Adayı İbrahim Olgu Gülçelik de sorunların çözümüne yönelik projeleriyle seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. ‘Sen ben yok, biz varız’ sloganıyla yola çıkan Gülçelik “Sorunları biliyoruz, çözümü için üretiyoruz. Sen, ben, o demeksizin, bir arada yürümek için bütün vatandaşların oylarına talibim” dedi.

‘BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR’

Gülçelik Dim TV’ye (dimtv.tv) yaptığı özel açıklamada, “Mahallemizin en büyük problemi birlik içerisinde olamamak. Biz biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, genç ve dinamik bir isimdir, İbrahim Olgu Gülçelik. Mahallem için, mahalle sakinlerimiz için adayım. ‘Sen, ben yok, biz varız’ mottosuyla mahallemiz için ortaya koyduğumuz projeleri hayata geçireceğiz. Söz verdiğim ne varsa yapmaya hazırım. Bütün vatandaşlarımızın oylarına talibim” şeklinde konuştu.

