Alanya'da 'Çöp'lere operasyon

CUMHURİYET Mahallesi sınırları içerisinden akan Gümüşdere’nin denizle buluştuğu bölgede yaşanan sorunlar geçtiğimiz hafta Dim TV ekranlarına yansımıştı. Etrafa saçılan plastik atıklar ve çöplerin yanı sıra su kirliliğinin yarattığı koku vatandaşın tepkisini çekmiş, sokağın sesi yine Dim TV ekranlarında yankı bulmuştu. Dim TV ana haberde ele alınan bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin yetkililer düğmeye bastı. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gümüşdere’de kokuya sebep olan yosun ve balçıkları temizleterek çay yüzeyinin açılmasını sağlarken, etrafa saçılan plastik şişe ve poşetler de toplatıldı. Alanya Belediyesi’nin örnek hizmeti noktasında teşekkürlerini ileten Dim TV, bölgedeki molozların halen temizlenmemiş olmasına da dikkati çekti. Dim TV olarak Alanya’da kentin görsel kimliğini baltalayan molozların da bir an evvel kaldırılmasına ilişkin bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 10:16