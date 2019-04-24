Alanya'da çoçuklardan 'Balon Parkı'nda' gün boyu eğlence

AYNI anda 40 çocuğun eğlenebileceği yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu parkta seanslar halinde eğlenme fırsatı bulan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve üçlü trambolin gibi oyun parkurlarında eğlenmenin ayrıcalığını tattı. Çocukların velileri de Balon Park'ta oynayan ve hoş vakit geçiren çocukları adına mutlu olduklarını belirterek, bu hizmeti sağlayan Alanya Belediyesi'ne ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Parktan çıkan çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler de verildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ SAĞLIYORUZ'

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Belediyemizin düzenlediği tüm oyun alanları çocuklara, problem çözme yeteneği, keşfetme, hayal gücünü geliştirme ve araçlarla oynayarak yeni oyunlar geliştirme yönünde fırsatlar sunan bir şekilde tasarlanıyor. Parklarımızın sayılarını her geçen gün arttırarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 16:36