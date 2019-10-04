Alanya'da çocuklar ile 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği
Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Eğitim Derneği ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin işbirliğinde düzenlenen “Öncelik hayatın öncelik yayanın” projesi “çocuk” trafikçilerle sürücülere anlatıldı
PROJE hakkında bilgiler veren Alanya Trafik Eğitim Derneği Öğretim Görevlisi Bilge Toksöz, “2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen projeler, uygulamalı olarak sürdürülüyor. ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganı ile81 ilde eş zamanlı başlatılan projenin Alanya temsilcisi olarak Atatürk Caddesi üzerinde uygulamalı yaya geçidi eğitimi gerçekleştirdik.Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Eğitim Derneği, Alanya Belediyesi Zabıta Personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ve ekibi ileİlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği içinde vatandaşlarımıza duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı. Minik trafikçilerimiz ellerindeki dövizlerle trafikte yaya olmanın önemine vurgu yaptılar” dedi.
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|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
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|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
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|6
|6
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|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
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|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
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|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
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|11
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|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
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|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
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|7
|2