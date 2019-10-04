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Alanya'da çocuklar ile 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği

Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Eğitim Derneği ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin işbirliğinde düzenlenen “Öncelik hayatın öncelik yayanın” projesi “çocuk” trafikçilerle sürücülere anlatıldı

GÜNCEL 04.10.2019, 10:31 04.10.2019, 10:33
Alanya'da çocuklar ile 'öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği
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PROJE hakkında bilgiler veren Alanya Trafik Eğitim Derneği Öğretim Görevlisi Bilge Toksöz, “2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen projeler, uygulamalı olarak sürdürülüyor. ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın’ sloganı ile81 ilde eş zamanlı başlatılan projenin Alanya temsilcisi olarak Atatürk Caddesi üzerinde uygulamalı yaya geçidi eğitimi gerçekleştirdik.Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Eğitim Derneği, Alanya Belediyesi Zabıta Personeli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ve ekibi ileİlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği içinde vatandaşlarımıza duyarlı olmaları konusunda bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı. Minik trafikçilerimiz ellerindeki dövizlerle trafikte yaya olmanın önemine vurgu yaptılar” dedi.

#Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü #Alanya Trafik Eğitim Derneği #Alanya Belediyesi
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