Alanya'da 'Çocuk Meclisi' 23 Nisan için toplandı

ALANYA Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Çarman ilk olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Toplantıda çocuklar istek ve taleplerini dile getirip,nasıl bir Alanya hayal ettiklerini belirttiler. Çocuk Meclisi Başkanı toplantıda alınan kararların Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’a iletileceğini , ardından yürütme kurulu toplantısında gündem maddeleri olarak ele alınacağını, sonrasında Alanya Belediyesi ve ilgili kurumlara iletileceğini belirtti.

Çocuk Meclisi'nin toplantıda aldığı kararlar ise şu şekilde;

1-Alanya için yeşil alanlar çoğaltılmalı, meydanlar yapılmalı.

2-İçimizdeki elektriği atmak için, ayağımızı basabileceğimiz toprak alanlar olmalı.

3-Alanya’ya hayvanat bahçesi yapılırsa, biz de başka yerlere gitmek zorunda kalmayız.

4-Sokak lambaları güneş enerjisi ile çalışmalı.

5-Hayate Hanım ilkokulu tarafından düzenlenen “yaşasın tanığım herkes kitap okuyor” projesi Alanya’da meydanda yapılsın.

6-Güvenli bisiklet sürme alanlarının çoğaltılması.

7-Yeni büyük bir kültür merkezi yapılmalı.

8-Çocuklar için otobüslerin ücretsiz olması.

9-Atık ekmek kutularının ve kıyafet kutuları arttırılmalı.

10-Plaj ve denizlerin temizlenmesi, plajların işgal edilmemesi ve her yerden denize girilebilmeli.

11-Çocuklar için bazı faaliyetlerin (zıpzıp, balon parkı) gibi ücretsiz olması

12-Hayal parkı yapılması, yerlerde minderler, parkın yanında ebeveynler için oturma yerleri , parkın yanında minik kütüphaneler, çocuklar sıkıldığında oynayabilecekleri, salıncak, kaydırak ve benzeri araçların olması, orada yetkili bir öğretmen bulunması ve haftanın konusunun öğretmen tarafından belirlenip, en güzel hikaye yarışması düzenlenip, birinci seçilene ödül olarak kitap hediye edilebilecek bir ortamın oluşturulması.

13-Uluslar arası çocuk festivaline gelemeyen çocuklar için, gösteri ve tiyatroların, mahallelerde ve köylerde de organize edilmeli.

14-Daha büyük bir sinema yapılmalı, çocuk tiyatroları daha sık olmalı.

15-Alanya’nın bazı sokaklarını trafiğe kapatıp, rengarenk boyayarak, geleneksel oyunları (seksek, köşe kapmaca ) eskiden olduğu gibi sokakta oynama imkanı tanınmalıdır.