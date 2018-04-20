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Alanya'da Çocuk Festivali'ne davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen ve 7 ülkeden çocukların katılacağı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ne, tüm çocukları ve Alanya halkını davet etti

Alanya'da Çocuk Festivali'ne davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen ve 7 ülkeden çocukların katılacağı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ne, tüm çocukları ve Alanya halkını davet etti

20 Nisan 2018 Cuma 00:07
Alanya'da Çocuk Festivali'ne davet
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Yasin ARAZ

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen ve 7 ülkeden çocukların katılacağı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ne, tüm çocukları ve Alanya halkını davet etti. Tanıtım toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT) Müdürü Hüseyin Çinal ve basın mensupları katıldı.
'COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ'
Çinal toplantıda, 23 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek olan festival hakkında bilgi verdi. Çinal'ın bilgilendirmesinin ardından konuşan Er de şunları söyledi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde tüm yurtta olacağı gibi, Alanya'da da büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bu bağlamda Alanya Belediyemiz ile yaptığımız işbirliği neticesinde düzenleyeceğimiz Uluslararası Çocuk Festivali’nde sadece şehrimizdeki değil, dünya çocuklarının da katılacağı güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu projemizde emeği geçen Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e, Alanya Kaymakamımız Mustafa Harputlu'ya ve bütün belediye personeline teşekkürlerimi sunarım."
'EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ BİR FESTİVAL OLACAK'
Başkan Yücel ise, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği ve dünyanın tek çocuk bayramı olan 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlayabilmek için bu yıl Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ni düzenleyeceğiz. Festivalimizde kitap fuarı, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuk gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak. Hem eğitici hem de eğlenceli bir festival olacağına yürekten inanıyorum. Bu festivalimizin gelecek yıllarda da çıtasını yükselterek devam ettireceğiz. Bu vesile ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Festivalimize tüm çocuklarımızı ve ailelerini davet ediyorum" dedi.

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Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücelİlçe Milli Eğitim MüdürüHüseyin ErAlanya Belediyesi
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