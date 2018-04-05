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Alanya'da 'Çobanlık Kursu' başlıyor

Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortaklaşa düzenlenecek "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başvuruları başladı

Alanya'da 'Çobanlık Kursu' başlıyor

Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından ortaklaşa düzenlenecek "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" başvuruları başladı

05 Nisan 2018 Perşembe 21:51
Alanya'da 'Çobanlık Kursu' başlıyor
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Toygar DİM

ALANYA İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"nun, Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Birimi veteriner hekimleri tarafından verileceği belirtildi. Kursa katılmak isteyenlerin Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 23 Nisan Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. 13 gün sürecek olan eğitimlerde dersler günde 8 saat ve gündüz yapılacak. Eğitimlerin ardından yapılacak sınav sonunda başarılı kursiyerlere 'Sürü Yönetimi Elamanı' sertifikası verilecek. Bu sertifika ile birlikte 200 baş anaç koyuna sahip olan çiftçiler, yıllık 5 bin TL çoban desteğinden yararlanabilecek.

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Alanya Gıda Tarım Ve Hayvancılık MüdürlüğüHalk Eğitim Merkezi MüdürlüğüİŞKUR
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