Alanya'da 'Çobanlık Kursu' başlıyor

Toygar DİM
ALANYA İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"nun, Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Birimi veteriner hekimleri tarafından verileceği belirtildi. Kursa katılmak isteyenlerin Alanya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 23 Nisan Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor. 13 gün sürecek olan eğitimlerde dersler günde 8 saat ve gündüz yapılacak. Eğitimlerin ardından yapılacak sınav sonunda başarılı kursiyerlere 'Sürü Yönetimi Elamanı' sertifikası verilecek. Bu sertifika ile birlikte 200 baş anaç koyuna sahip olan çiftçiler, yıllık 5 bin TL çoban desteğinden yararlanabilecek.
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