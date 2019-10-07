Alanya'da çile bitmedi

Ceren ŞAHİN

HACIHAMDİOĞLU Caddesi’nde yaşanan yol sorunu geçtiğimiz günlerde Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşınmış, vatandaşın idari yetki birimlerine çağrısı Dim TV aracılığı ile iletilmişti. Yolda yaşanan çöküntüye, mahalle esnaflarınca yapılan ihbara rağmen, yaklaşık 4 hafta boyunca müdahale edilmeyince, yolun altında kalan su borusu patlak vermişti. Çöküntüye eklenen su sızıntısının da hem su israfına sebep olduğu, hem de turizm cenneti Alanya’da kent imajını baltaladığı ifade edilmişti. Dim TV ekranlarına taşınan haberin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya ASAT ekipleri tarafından çalışmalar başlatılmış, mahalleli ve esnaf bu kez teşekkürlerini sunmuştu.

‘TOZ TOPRAK İÇERİSİNDEYİZ’

Sorunun çözümüne yönelik alt yapı çalışmaları tamamlandı. Lakin caddenin çilesi bitmedi. Çalışmalar sırasında yolda oluşan çukurun, doldurulduktan sonra gelişigüzel, atıl vaziyette bırakılması esnafa ‘Pes’ dedirtti. Bölge esnafı “Yağmur sebebiyle aynı gün asfalt çalışması yapılamadı. Lakin ardından güneşli geçen günlerde de gelen olmadı. Hem yaya, hem de araç trafiği açısından işlek bir cadde burası. Görüntü hoş değil. Yanı sıra toz toprak içerisindeyiz. Dükkanlarımızı her saat başı silsek bile tozdan kurtulamıyoruz. Bizler turizm esnafıyız. Bu durum da bir an önce çözüme kavuşursa mutlu olacağız. Sizlerin aracılığı ile bir kez daha sesleniyoruz” diyerek idari yetki birimlerine çağrıda bulundular.

BÖLGE HALKINDAN ‘KASİS’ TALEBİ

Öte yandan bölge yaşayanlar ‘kasis’ talebinde bulundular. Bölgede yaşayan çok sayıda çocuk olduğuna dikkat çeken bölge sakinleri, yürütülecek asfalt çalışması kapsamında araçların hızını azaltmak amacıyla sorunlu olan bölgeye bir kasis yapılmasını önerdiler.