Alanya'da çığırtkana af yok! 5 işyerine kapama cezası

Alper Kutay

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, kent disiplininin sağlanması yönündeki karar ve emirleri doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerdeki denetimlerini sürdüren ekipler, çığırtkanlık yapıldığını tespit ettikleri 5 işletmeyi, 5’er gün süreyle faaliyete kapattı. Kapatılan işletmelerin kapısına da cezai gerekçeyi belirtir nitelikte afiş asıldı. Zabıta ekiplerinin sezon boyunca denetimlerini sıklaştırarak gerçekleştirmeye devam edeceğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tüm esnafımız kent disiplinini bozacak hal ve hareketlerden uzak dursun” dedi.