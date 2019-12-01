Alanya'da çiftçiye yüzde 25 indirim
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Lazer Göz Tıp Merkezi ile muayene ve tetkiklerde yüzde 25 indirim protokolü imzaladı
GÜNCEL 01.12.2019, 23:53
KONUYLA igili bilgi veren Göktepe, “Hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Alanya Ziraat Odası olarak, Alanya Lazer Göz Tıp Merkezi ile tüm muayenelerde ve tetkiklerde yüzde 25 indirim uygulanması için, ayrıca cerrahi işlemlerde de özel indirim uygulanması için protokol imzaladık. Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımız için de plus optix göz taraması ücretsiz yapılacaktır. Üyelerimizin çiftçi belgesi ile Lazer Göz’e müracaat etmeleri yeterli olacaktır" dedi.
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