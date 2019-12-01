Alanya'da çiftçiye yüzde 25 indirim 

KONUYLA igili bilgi veren Göktepe, “Hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Alanya Ziraat Odası olarak, Alanya Lazer Göz Tıp Merkezi ile tüm muayenelerde ve tetkiklerde yüzde 25 indirim uygulanması için, ayrıca cerrahi işlemlerde de özel indirim uygulanması için protokol imzaladık. Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımız için de plus optix göz taraması ücretsiz yapılacaktır. Üyelerimizin çiftçi belgesi ile Lazer Göz’e müracaat etmeleri yeterli olacaktır" dedi.