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Alanya'da CHP'li ismin acı günü!

CHP Alanya İlçe eski başkanı Bülent Kandemir’in annesi Ayşe Kandemir vefat etti.

GÜNCEL 12.09.2019, 10:13
Alanya'da CHP'li ismin acı günü!
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CUMHURİYET Halk Partisi Alanya İlçe eski başkanı Bülent Kandemir’in annesi Ayşe Kandemir hayatını kaybetti. Anne Kandemir’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gürses Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş aile mezarlığına defnedilecek.
Yeni Alanya olarak merhumeye rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

#Alanya #CHP #Bülent Kandemir
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