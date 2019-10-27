Alanya'da CHP İlçe Başkanı Karadağ'ın acı günü
CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ'ın acı gününü İlçe Başkanlığı açıkladı
GÜNCEL 27.10.2019, 13:03 27.10.2019, 13:11
CUMHURİYET Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ kayınvalidesi Nazmiye Savtekin'i kaybetti. Acı haberi CHP Alanya İlçe Başkanlığı duyurdu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Savtekin'in cenazesi bugün (27 Ekim) öğle vakti Mersin’de defnedilecek. Yeni Alanya olarak Coşkun Karadağ'a başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet dileriz.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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