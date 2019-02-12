Alanya'da çevre çalışma grubu toplandı

ALANYA Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın da eşlik ettiği toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya-Gazipaşa Sulama Birliği Başkanı Gökhan Rıfat, Antalya Veteriner Odası Temsilcisi Kenan Ersoy, Alanya Çevre ve Mavi Bayrak Eğitim Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Temsilcisi Mehmet Uysal, Alanya Ziraat Odası Temsilcisi Hüseyin Sevimler katılım sağladı. Toplantıda çevre sorunları, sokak hayvanları ve çevre düzenlemeleri ile ilgili konular ele alındı. İleriki günler için ağaç dikim ve temizlik etkinliği yapılması planlandı. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca parklardaki hayvan besleme noktalarının sık ve düzenli bir şekilde temizlenmesi gerektiği belirtildi. Yeni sokak ve caddelere de narenciye fidanlarının dikilmesinin uygun olacağı görüşüldü.