Alanya'da ceviz üretimi artarak devam ediyor

SON yıllarda Antalya’da ceviz üretiminde hızlı bir artış yaşandığını ifade eden Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “2004'de 2 bin 750 dekar alanda 3 bin 756 ton üretim yapılırken 2018 yılında 17 bin 960 dekarda yüzde 170 artışla 6 bin 396 tona ulaşmıştır. 2018 yılında Antalya’da 244 bin 526 adet meyve veren ve 101 bin 546 adet meyve verme yaşına gelmemiş ağaç mevcut. Bu ağaçlar da meyve veren yaşa gelince ortalama üretimimiz 11 bin 981 tona ulaşacaktır” dedi. Alanya, Elmalı, Akseki başta olmak üzere tüm ilçelerde üretimin yaygınlaştığını vurgulayan Özen, Antalya'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge olduğunu ifade etti.





Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 13:28