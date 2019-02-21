Alanya'da çekilen 'Yüzleşme' ne zaman başlayacak?

YÜZLEŞME dizisinin konusu ve oyuncuları Alanya'da ve Türkiye'de tüm büyük merak uyandırdı. İşte merakla araştırılan Yüzleşme dizisi hakkında bilinenler şu şekilde...

YÜZLEŞME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.

Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı?

OYUNCULAR KİMLER?

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun oynadığı, yapımını T Company'nin üstleniyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Yüzleşme" dizisi 5 Mart Salı 20.00'de Kanal D'de!

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 12:17