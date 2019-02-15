Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Okurcalar Mahallesi Alara Grand pazarındaki bir işyerinde gerçekleşen iş kazasında, 26 yaşındaki işçi Mustafa K., çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Manavgat'taki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Mustafa K., hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Alanya'da çatıdan düşen işçi ölümden döndü!
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bir işçi çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Mehmet AL
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