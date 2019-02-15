Alanya'da çatıdan düşen işçi ölümden döndü!

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde  bir işçi çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Alanya'da çatıdan düşen işçi ölümden döndü!
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Okurcalar Mahallesi Alara Grand pazarındaki bir işyerinde gerçekleşen iş kazasında, 26 yaşındaki işçi Mustafa K., çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Manavgat'taki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Mustafa K., hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

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