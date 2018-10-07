Alanya'da Çatalca için geri sayım

1912 yılında Alanya’dan vatan topraklarını savunmak için cepheye giden 157 kişilik Alaiye Taburu’nun tamamının şehit edildiği Çatalca’daki Şehitler Anıtı’nda her yıl gerçekleştirilen törene Alanya Kent Konseyi ilk olarak 2012’de 100'üncü yıl anısına katılmıştı. Daha sonra geleneksel hale gelen ve her yıl Alanya Kent Konseyi tarafından organize edilen anma etkinliklerine Alanya halkı, Alaiye şehitlerinin torunları olarak yüksek manevi duygular ve yoğun ilgi ile katılım sağlıyor. Alanya Kent Konseyi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Alanyalılar gecesine geçtiğimiz yıl bin 200 kişi katılım sağladı. Bu yıl bin 500 kişinin katılım sağlaması beklenen, Alanya’dan giden halk ve İstanbul’da yaşayan Alanyalıların buluştuğu geceye ilgi oldukça yoğun. 9 Kasım Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Çatalca Şehitleri ve tüm şehitlerimiz için cuma namazında mevlit okutularak başlayacak olan etkinlikler, 11 Kasım günü Alanya Kent Konseyi kafilesinin yola çıkması ile devam edecek. Gezinin kalan bölümüyle ilgili bilgi veren Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan şunları söyledi: "Gezinin 1'inci günü ilk olarak Manisa-Soma Madencileri Şehitliği ziyaret edilecek. Ardından dünyanın en büyük 2'nci Kanyonu olma özelliğine sahip Uşak Ulubey Kanyonu, Ayvalık ve Cunda Adası gezildikten sonra Çanakkale’ye geçilecek. 2'nci gün Gelibolu’ya geçilerek Çanakkale Şehitlikleri ziyareti yapılacak ve ardından Edirne’ye geçilecek. 3'üncü gün ise Edirne’de Balkan Şehitlikleri ziyareti, Sarayiçi, Kırkpınar Güreş Alanı, 2'nci Beyazıd Külliyesi Darüşşifa Tıp Merkezi, Selimiye Camii gezildikten sonra İstanbul’a hareket edilecek. 4'üncü gün Yuşa Tepesi, Karacaahmet ziyareti ve adalar turundan oluşuyor. 5'inci gün ise Eminönü ve Sultanahmet Meydanı’nda serbest zaman ve boğaz turu olacak. 6'ncı gün Çatalca Şehitleri Anma Programı ile başlıyor, Minyatür ve Eyüpsultan ziyareti sonrası Alanyalılar gecesi ile son buluyor. 7'nci gün Bursa’ya geçen kafile Orhangazi, Osmangazi, Ulucamii’yi gezdikten sonra Alanya’ya geri dönecek."

